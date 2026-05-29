お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が29日までに更新されたYouTube「ベスコングルメ【公式】チャンネル」に出演し「M-1グランプリ2005」優勝秘話を明かす場面があった。この話題となり、俳優・上川隆也が「亡くなった犬の骨を入れていたのは本当ですか?」と質問すると、小杉は「よくそんなの知ってくれてますね!」とあるエピソードを語り始める。「中学から飼っていたワンちゃんが、その年の頭の方に亡くな