アメリカ政府関係者は、アメリカとイランの戦闘終結に向けた「覚書」について、トランプ大統領による最終承認を待っている状態だと明らかにしました。アメリカ政府関係者は28日、アメリカとイランの交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する「覚書」の締結に暫定的に合意し、トランプ大統領の最終承認を待っていると明らかにしました。複数のアメリカメディアによりますと、「覚書」にはホルムズ海峡の航行を制限なく認め