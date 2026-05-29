バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「まちぼうけ パンの場合 めじるしアクセサリー」を2026年5月 第5週 より発売する。全5種で価格は300円。2026年5月 第5週 発売「まちぼうけ パンの場合 めじるしアクセサリー」(全5種・300円)「まちぼうけ パンの場合 めじるしアクセサリー」は、ずっとあなたを待っている…をコンセプトとした、儚い可愛さが詰まったフィギュアシリーズ「まちぼうけ」をめじるしアクセサリー仕様にしたアイ