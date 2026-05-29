セ・パ交流戦プロ野球、ソフトバンクの周東佑京外野手が28日、東京ドームで行われた巨人とのセ・パ交流戦で圧巻の守備を見せ、ファンを沸かせた。自慢の俊足を生かしジャンピングキャッチ。チームのピンチを救うプレーに感嘆の声が広がっている。圧巻の好守だった。5-4とリードした6回2死二塁の場面。巨人の代打ティマが放った打球は右中間へ。中堅手の周東は一気に加速。フェンスを背に左手を大きく伸ばし、グラブの先端でボ