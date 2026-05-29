少年・少女の「不安」「葛藤」「痛み」を、鈴木福とあのW主演で描く、テレビ東京のドラマ『惡の華』(毎週木曜24:00〜)の第8話が、28日に放送された。中学生編クライマックスの夏祭りシーンに、SNSでは「強い衝撃と圧倒的な熱量を感じた」「ラストシーンのあのちゃんと福くんのやぐらの上での迫真の演技」「夏祭りの臨場感も良かった」との声が。また高校生編から乃木坂46の中西アルノが登場したことから「遅いよ! 待ってた」「ここ