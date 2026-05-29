バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ポケットモンスター ポケプラブリスターマスコットチャーム」を2026年5月 第5週 より発売する。全6種で価格は400円。2026年5月 第5週 発売「ポケットモンスター ポケプラブリスターマスコットチャーム」(全6種・400円)「ポケットモンスター ポケプラブリスターマスコットチャーム」は、ポケプラ風のミニフィギュアがブリスターチャームになって新登場。台紙もポケプラのパッケージ風デザ