●溜め込んだ思いを絶叫「クソムシども!」 少年・少女の「不安」「葛藤」「痛み」を、鈴木福とあのW主演で描く、テレビ東京のドラマ『惡の華』(毎週木曜24:00〜)の第8話が、28日に放送された。そこで今回は、中学生編のおさらいと、夏祭り事件が意味するもの。そして高校生編に入る今話から晴れて、登場する中西アルノについて考える。(左から)あの、鈴木福(C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社○【第8話あらすじ】