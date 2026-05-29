◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）ＮＰＢから公示が発表され、ソフトバンクはこの日先発を務める大関友久投手を出場選手登録した。木村大成投手も中継ぎとして今季初昇格。プロ初登板に期待がかかる。