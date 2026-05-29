昨年７月に結婚を発表したお笑いコンビ「コットン」きょんの妻でタレントのまつきりなが２９日までに更新したＳＮＳが反響を呼んでいる。インスタグラムに「今月の美容メンテ」と伝え、「ご機嫌ママでいるために美容は何がなんでも時間作っていくぞ〜〜」とつづり、髪色やまつげなどの美容を紹介。メガネをかけた鏡越しのショットも公開した。この投稿には「メガネ姿もかわいい」「めっちゃめちゃかわいいです！！」「エレガ