バレーボール女子日本代表が２９日、ネーションズリーグ（ＶＮＬ）第１週が行われるカナダ・ケベックシティに成田空港から出発した。アクバシュ・ジャパン２季目の今季は、２８年ロサンゼルス五輪の出場権を懸けた重要なシーズンとなる。現在、日本バレーボール協会では、麻薬取締法違反（所持）の疑いで男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）が逮捕された問題の渦中。同協会によると、女子に関しては現状、検査などは実施し