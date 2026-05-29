BLACKPINKのジェニーが、ヴァセリンのボディケアシリーズのグローバルアンバサダーとなった。世界で長年愛されてきた同ブランドは、その美しいつや肌で知られるジェニーとのコラボで、「シンプルでありながら高い効果をもたらす」ヴァセリンのボディケアシリーズをアピールしていきたいという。 【写真】つるつる美肌はまさに陶器BLACKPINKのジェニー ボディケアを「ヘア