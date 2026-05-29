「本当ですか。選手たちよりもうまい」。サッカー韓国代表の主将・孫興慜（ソン・フンミン）が感心した「新人選手」は人間でなかった。現代自動車グループ傘下の企業ボストン・ダイナミクスが開発したヒューマノイドロボット「アトラス」だった。現代車は今月25日から自社のユーチューブチャンネルにアトラスのサッカー練習を撮影した「スクール・オブ・フットボール」キャンペーン映像を投稿し始めた。29日に公開された最終