アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏が設立した宇宙企業ブルーオリジンが開発中の大型ロケット「ニューグレン」が、米フロリダ州の発射台で試験中に爆発したと、ロシア国営のリア・ノボスティ通信が28日（現地時間）報じた。ブルーオリジンは同日、X（旧ツイッター）にロケット試験中に「異常事態」が発生したとし、「すべての従業員の安全が確認された。詳細が把握されしだい追加の情報を共有する」と投稿した。同日に公開された映