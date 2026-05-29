記事ポイント筑波山温泉「つくばの湯」のレストランが2026年6月3日にカフェスタイルへリニューアル専属焙煎士による自家焙煎珈琲をエスプレッソ抽出・コールドブリューの2種から選べる茨城県産れんこんジェノベーゼなど地元食材を使った手作りメニューを提供 筑波山の中腹に位置する日帰り温浴施設「つくばの湯」のレストランが、2026年6月3日（水）に「つくばの湯 Cafe」としてリニューアルオープンします。専属の焙煎士が手