記事ポイント1日1,000歩以上増やした人は健診値の改善者割合が38%から46%に上昇する傾向がん・心筋梗塞・脳卒中の3大疾病における平均入院回数が43.2%少ない傾向約18万人規模の医療ビッグデータを用いた大規模リアルワールド分析 日々の歩数が健康アウトカムにどれほど関連するか、国内最大級の医療ビッグデータを用いた分析結果が公表されます。JMDCと住友生命が共同でまとめた「健康増進白書」は、歩数増加と健診結果・入院