俳優のユ・ジテが出演する韓国ドラマ『マッド・ドッグ〜失われた愛を求めて〜』（全16話）が、あす30日より「KBS World」で放送される（毎週土・日 深0：10〜）。【画像】『マッド・ドッグ〜失われた愛を求めて〜』ビジュアル同作は、『グッドワイフ〜彼女の決断〜』のユ・ジテ、『偉大な誘惑者』のウ・ドファンが主演する、愛する人を失った主人公が巨大な闇に立ち向かうクライム・サスペンス。保険金詐欺を摘発するダークヒ