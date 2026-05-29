3月27日より臨時休業だった、東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」内にある「ポケモンセンターメガトウキョー」が、9月ごろに営業再開されることが発表された。同店舗は、3月26日に刺殺事件が起きたことを受け臨時休業しており、営業再開の発表にネット上では「思ったより先だけど、再開してくれるだけ本当に良かったよ」など安堵の声があがっている。【写真】営業再開となる東京・池袋のポケモンセンター公式サイトで