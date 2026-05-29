俳優の高橋文哉が、2026年7月スタートのTBS系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』（毎週金曜後10：00）に出演することが決定した。主演を務める蒼井優、中島歩に続く新キャスト発表となり、高橋は“ドライな低体温男子”の喫茶店店員・直人を演じる。【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優同作は、『silent』『いちばんすきな花』などを手がけた生方美久によるオリジナルストーリー。地上波連続ドラマ