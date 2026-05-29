日本野球機構(NPB)は29日の公示を発表。巨人は森田駿哉投手を1軍登録し、宮原駿介投手を登録抹消しました。森田投手は、今季1試合に先発。その試合では5回途中4失点の内容でしたが、チームが勝ち勝敗はつきませんでした。その後、ファームで2試合に登板し調整。いずれもQSを記録する安定した投球を披露し2連勝を飾っています。1軍の舞台でも実力発揮なるか注目です。一方、抹消となった宮原投手は5日に初昇格すると、今季5試合に登