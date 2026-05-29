中国発のインターネット通販サイト「Temu（テム）」は29日、違法商品の流通防止策の不備を理由に欧州連合（EU）欧州委員会から制裁金を科されたことについて「見解を異にしており、均衡を欠く」との声明を出した。現在のテムの取り組みを反映していないと反論した。決定内容を精査し、今後の対応を検討しているという。欧州委は28日、巨大IT規制「デジタルサービス法（DSA）」違反で、テムに2億ユーロ（約370億円）の制裁金を