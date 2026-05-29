重量挙げの全日本選手権第1日は29日、名古屋市吹上ホールで男女4階級が行われ、男子65キロ級は山下立真（石川県協会）がスナッチで日本新記録の141キロ、ジャークで167キロを挙げ、トータル308キロの日本新で優勝した。60キロ級は、2021年東京五輪61キロ級4位の糸数陽一（警視庁）が制した。女子は53キロ級で安部希美（自衛隊）が頂点に立った。24年パリ五輪49キロ代表の鈴木梨羅（ALSOK）は2位。48キロ級は羽藤美優（早大）が