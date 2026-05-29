［原子力の行方フランスの現場から］＜下＞高い塀や有刺鉄線に囲まれた施設。フランス北西部・コタンタン半島にある「ラ・アーグ再処理工場」には、原子力発電所から出る使用済み核燃料が世界各国から運ばれてくる。東京ドーム６４個分の広大な敷地（３００ヘクタール）では、厳重な警備態勢が敷かれている。運営する仏オラノ社は詳細を明らかにしていないが、近くの丘には工場上空や周辺海域を監視するレーダーが置かれてい