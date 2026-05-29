◇プロ野球ファーム・リーグ巨人4ー1阪神（5月29日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人リードで迎えた9回、阪神の前川右京選手のセンターへの飛球を、巨人の浅野翔吾選手がナイスキャッチ。打っても4打数3安打1打点と、攻守にわたり、活躍を見せました。「いつも消極的に行って、あそこは捕れないということが多かったので、積極的に行こうと思いました」と、当該のプレーを振り返った浅野選手。「最近、1軍から落ちてきて悔し