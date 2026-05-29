バレーボールSVリーグの名古屋が29日までに公式サイトを更新。大麻を所持していたとして、28日に警視庁に麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された佐藤駿一郎容疑者（26）について、28日付で契約を解除したと発表した。名古屋は今年4月22日に佐藤容疑者が今季限りで退団することを発表していたが、「本日付（令和8年5月28日）をもって、佐藤駿一郎選手との契約を解除することを決定いたしました」と伝えた。捜査関係者への