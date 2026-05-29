お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が28日に自身のアメブロを更新。野菜嫌いの長女・こうめちゃんが給食で絶賛したというメニューを夕食に作ったことを報告した。【映像】つんく♂、双子の長男&長女の高校生活最後のお弁当を公開この日、小原は「こないだの給食はカレーうどんだったらしくてこうめちゃんが、こうめ、おかわりしたよ！と教えてくれました」と明かし、さらに「『にんじんも2回おかわりした！』」と報告