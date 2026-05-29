元巨人投手桑田真澄氏の次男でタレントのMatt Rose（31）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。父桑田真澄氏のアドバイスもあって1カ月半で約18キロ痩せたことを明かした。「自分流のダイエット方法ある、っぽい」との番組からの質問に「○」の札を掲げたMattは「元々82キロあって…183センチで、けっこうぷよぷよしちゃっていて、身長があるのでなんとなくカバーできていた服を着ちゃえば」と見た