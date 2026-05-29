犬が散歩に行きたいと伝えているサイン 1.リビングと玄関を行ったり来たりする 犬がリビングと玄関を行ったり来たりするのは、散歩に行きたいと伝えているサインです。 犬は日々の生活の流れをよく理解していますし、時計を読むことはできませんが、“だいたいこの時間”ということを覚えています。 お散歩の時間が近づくと、期待する気持ちからソワソワとし、ジッとしていることができず、リビングと玄関を行った