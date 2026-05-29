ニチレイフーズは8月1日納品分から、家庭用・業務用とも冷凍食品・常温食品のほぼ全品を価格改定する。「中東情勢の緊迫化で原材料価格や動燃料費の上昇が続き、自助努力では吸収しきれなくなったため」としている。家庭用は「本格炒め炒飯」「特から」などの出荷価格を約5〜20％アップ、業務用は「究極の唐揚げ」などの出荷価格を約5〜17％アップ。一部商品は規格変更に伴う実質的な価格改定を実施。ソース