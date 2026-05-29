今年４月期、山形市にある山形中央郵便局に勤める社員が、酒気帯び状態でマイカーなどを運転して通勤していたことがわかりました。 これはきょう日本郵便が公表したものです。 日本郵便によると、社員は前日に酒を飲み、そのアルコールが体に残っていた状態で車を運転したということです。 仕事が始まる前のアルコール検査で酒気帯びの状態が分かったため、この社員が業務中に運転することはありませんでした