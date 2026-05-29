札幌方面北警察署は2026年5月29日、札幌市白石区に住む会社役員の男（44）を公然わいせつの疑いで逮捕しました。男は5月22日午後2時15分ごろ、札幌市北区屯田6条9丁目の公園で、下半身を露出した疑いがもたれています。周囲にいた人が「下半身を露出した男を目撃した」と110番通報し、警察が目撃情報などをもとに捜査し、男を特定しました。男は「露出していない」と容疑を否認しているということです。