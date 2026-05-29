投手・大谷に対して米識者が異論を訴えた(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が、投手としてここまで9試合に登板して5勝2敗、防御率0.82の好成績を収めている。サイ・ヤング賞候補にも挙げられる中、米識者がまさかの異論を訴えた。【動画】菅野智之から豪快一閃！大谷翔平、9号アーチをチェック米スポーツ専門局『ESPN』のコメンテーターでもあるロブ・パーカー氏が『MLB Network』の番組「MLB Now」に出演し、「投手・大谷