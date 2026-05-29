ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、「ファミマル Bakery（ファミマルベーカリー）」から、定番の塩バターパンを新たな組み合わせで進化させた「うまじゅわ〜っ！塩バターパン」シリーズとして、「塩バターハムチーズパン」、「塩バターチョコパン」