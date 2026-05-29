超特急の公式サイトが29日に更新され、メンバーのリョウガ（31）がインフルエンザにり患したことを発表した。6月1日まで自宅療養、健康観察のため、今月30、31日に出演予定だった番組などを欠席する。同サイトでは「超特急リョウガインフルエンザ感染に関するご報告」と題し、「弊社所属超特急メンバーのリョウガがインフルエンザに感染していることを確認致しましたのでご報告申し上げます」と報告。「今後につきましては