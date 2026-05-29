「アフタヌーン・セレクション」（一例）資生堂パーラーは、「資生堂パーラー ザ・ハラジュク」において、明治神宮の杜と空のパノラマとともに、優雅な午後を彩る「アフタヌーン・セレクション」を展開する。食材の”味・香り・彩り”を存分に引き立てたメニューをプリフィックススタイルで展開する「資生堂パーラー ザ・ハラジュク」。原宿駅前にある「WITH HARAJUKU」の8階に位置し、ダイニングの窓からは、明治神宮の杜と広い空