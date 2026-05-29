女優のすみれ（35）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。出産後に行ったダイエット法について語った。俳優の石田純一と女優の松原千明さん（22年死去）の長女であるすみれ。この日は仲が良いというタレントのMattとそろって登場し、ダイエット方法についてトークを繰り広げた。すみれはダイエットについて「めちゃくちゃしてきましたけれど。やっぱりもともとモデルのお仕事させていた