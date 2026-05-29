松屋フーズは、とんかつ業態の「松のや」において、6月3日15時から、「うまトマメンチかつ」を販売する。濃厚チーズを合わせた「チーズうまトマメンチかつ」も登場し、ラインアップもさらに充実する。肉の美味しさギュギュっと詰め込み、箸を入れた瞬間に溢れ出す肉汁、噛めば噛むほど弾け出す肉の旨味と、ジューシーな脂の甘みが口いっぱいに広がる、ボリューム満点の「メンチかつ」が登場する。左から：うまトマメンチかつ定食、