フジテレビの三宅正治アナウンサー（63）が29日までに更新された関西テレビの競馬YouTubeチャンネル「カンテレ競馬【公式】」の番組「楽屋馬なし」にゲスト出演。00年の日本ダービーで生まれた“名実況”秘話を明かした。31日には、世代の頂点を決める「第93回日本ダービー」が開催される。今回の動画では、三宅アナが思い出のダービー実況ベスト3を紹介した。2位で紹介したのは、00年の日本ダービー。この年は最後の直線で