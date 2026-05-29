「メディエイド アイシングギア 保冷剤ベスト」日本生まれのサポーター専業ブランド「MEDIAID（メディエイド）」を展開する、日本シグマックスは、防爆など、制限の多い労働環境でも使える、4時間持続の保冷剤ベスト「メディエイド アイシングギア 保冷剤ベスト」を6月5日から新たに発売する。近年、熱中症での救急搬送者数は年々増加傾向にあり、6月1日からは職場における熱中症対策が、労働安全衛生規則改正によって罰則付きで義