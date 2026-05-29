お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、28日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）に出演。トークのネタ探しのコツを明かした。今回は「博多華丸さんとほろ酔いになる1時間SP」として、「博多華丸・大吉」の博多華丸がゲスト出演。千葉県船橋市を訪れた2人は営業の話題に。ケンコバが「こないだ（西川）のりお・（上方）よしおさんの営業に呼んでいただいた」と切り出すと、華丸は「小林君