タカラトミーは、レバー操作と連動して光のキャラクターがチューブを駆け巡る液晶トイ「PixTube（ピクチューブ）」（全2種）を7月18日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。同商品は日本を含むアジア各地域でも順次展開する予定。CM楽曲にはZ世代（1990年代半ばから2010年頃に生まれた世代）・α世代（2010年以降に生まれ