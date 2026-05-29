歌手の工藤静香さんが5月28日、自身のインスタグラムを更新。32年前の衣装のブーツを履いた姿を披露しました。【写真を見る】【 工藤静香 】32年前の衣装のブーツ姿を披露「無理矢理履きました」「入れるのに腰壊すかと思った。アーッ！みたいな」工藤さんは「なんと!! !! !! !! !! !! !!無理矢理履きましたその場で履いてみたので、長ズボンに変なルックですが許してください。」と綴り、ヒョウ柄のニーハイブーツを履いた動