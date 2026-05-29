内閣府内閣府が29日発表した5月の消費動向調査によると、向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数（2人以上世帯、季節調整値）は前月比1.4ポイント上昇の33.6となり、3カ月ぶりに改善した。日経平均株価が6万円を超えて推移する場面が多かったことが背景にあるようだ。ただ中東情勢が悪化する前の水準を大きく下回ったままで、基調判断は4月の「弱含んでいる」を維持した。調査は5月1〜20日に実施。指数を構成する4項目