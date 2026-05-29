LINE（ライン）ヤフーは29日、同社の交流サイト（SNS）での投稿削除など2025年度の対応実績をまとめた報告書を公表した。対象の5サービスでは通報をきっかけとした削除は少なく、人工知能（AI）などを用いた自社の探知による削除が大半だった。投稿に対する削除の割合は最大でも約2.5％。公表は昨年施行された情報流通プラットフォーム対処法（情プラ法）に基づく措置となる。日本の文化を理解し、日本語を扱う専門の監視員を1