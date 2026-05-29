元日本ハムエースの岩本勉氏（55）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。パ・リーグ首位を走る西武の強さの秘密に西口文也監督（53）のある部分を挙げた。交流戦に入り、セ・リーグ台風の目だった好調ヤクルトを相手に敵地で2勝1分け。強さを見せてリーグ首位を堅守した。岩本氏は「若手、中堅、ベテランのバランスのいい配置があって勝利を収め続けている」と指摘した。ケガで出遅れたネビンの復活でカナリオに