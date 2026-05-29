国会ではきょう、市販薬と成分がほぼ同じ「OTC類似薬」の自己負担上乗せなどを盛り込んだ改正健康保険法が成立しました。今回の法改正は▼出産費用を全額、公的医療保険で賄う制度が創設されるほか、▼「OTC類似薬」を処方された患者に薬剤費の25％を追加で上乗せする内容となっています。▼解熱鎮痛剤の「ロキソニン」や、▼保湿剤の「ヒルドイドゲル」、▼抗アレルギー薬「アレグラ」など77成分、およそ1100品目が対象となる見通