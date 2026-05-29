プロ野球・楽天は岸孝之投手を1軍登録、内星龍投手の登録を抹消しました。今季1軍初昇格となったプロ20年目の岸投手はここまでファームで7試合登板し2勝0敗、防御率0.28の成績。プロ通算170勝（126敗）の大ベテランがチームの連敗ストップへ今季初の1軍のマウンドに上がります。抹消された内投手はここまで1軍で19試合に登板し0勝2敗4ホールド、防御率6.23の成績。直近27日に出場した中日戦では1回3失点となりました。