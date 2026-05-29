警察車両の赤色灯29日午後1時ごろ、福岡県古賀市筵内の九州自動車道下り線で「車両5〜6台による玉突き事故」と110番があった。県警高速隊と消防によると、トラックなど7台が絡む多重事故で、20〜50代とみられる男女3人が病院に搬送された。うち1人は搬送時、意識不明の重体という。高速隊が詳しい原因を調べている。九州道は福岡県の一部区間の下り線が通行止めになった。