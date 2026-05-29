NPB（日本野球機構）が29日、公示を発表。ロッテは田中晴也投手を一軍登録しました。田中投手はここまで7試合に先発し、1勝3敗、防御率4.50をマーク。今季は開幕2戦目の3月28日の西武戦で6回無失点の好投で勝ちをつけましたが、そこから勝ちが遠のいています。この日の阪神戦で郄橋遥人投手と投げ合う予定です。