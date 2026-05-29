熊本競輪場のF2「熊本競輪サポーターズクラブ杯」が開幕した。併催するルーキーシリーズ。ガールズの5Rは前田真希（32＝福岡）が2着だった。「（勝った伊藤梨里花が）来るのは分かっていたので意識していた。自分の持ち味を出せたと思う」中学、高校ではバレーボールに打ち込み、香蘭女子短期大を卒業。32歳のルーキーだ。「山陽新幹線の車内販売員を8年やっていました。なぜ選手に？競輪が好きで車券を買っていたんです