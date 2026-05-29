フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が、子どもと水着姿で写る、家族旅行ショットを披露した。【映像】「色気がすごい」と話題 新井恵理那のビキニ姿2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2歳の長男と1歳の長女を育てている新井。Instagramでは、子どもを抱いてウィンクする自然体ショットなど、日常の様子を発信しており、2026年1月9日には長女とのビキニショットも公開。「大人の色気がすごい」「セクシーママさん」な